Gülden Karaböcek yaşadığı acıyı anlattı: 2 yıl kendime gelemedim
Gülden Karaböcek, Şile'de halk konseri verdi. Unutulmaz parçalarını seslendiren Karaböcek, konser arasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Usta sanatçı Gülden Karaböcek, geçtiğimiz gün Şile'de halk konseri verdi. İBB Şile Kültür Merkezi'ndeki konserinde 'Dilek Taşı', 'Sürünüyorum', 'Kırılsın Ellerim', 'Sen Evlisin' gibi unutulmaz bestelerini seslendiren Karaböcek, kırmızı ve gri olmak üzere iki farklı kostüm giydi.
Kızı Nur Karaböcek'in de kendisine eşlik ettiği 68 yaşındaki şarkıcı, konser arasında kadına şiddet konusuna dikkat çekti. Karaböcek vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ardından son olarak Esenler'de Asiye Atalay'ın öldürülmesine çok üzüldüğünü belirtti.
Karaböcek "Kadına şiddet ne olacak böyle, çok kötü durumda her yer... Erkekler bir an önce kendine gelmeli; ne diyelim, bir şarkı vardı 'hiştt hiştt sakin ol, sinirlerine hakim ol' diye, öyle demek lâzım, yoksa doktora tedaviye gitmeli" şeklinde konuştu.
"Çok kötü bir durum var ortada" diyen Karaböcek, "Kadın cinayetleri son bulmalı! İnşallah her şey düzelir, güzel günler gelir... Bunun için de devletimiz kadın cinayetlerini önleyebilmek adına daha ağır yaptırım kararları almalı..." diye konuştu.