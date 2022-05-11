Gülden Karaböcek yaşadığı acıyı anlattı: 2 yıl kendime gelemedim

Karaböcek "Kadına şiddet ne olacak böyle, çok kötü durumda her yer... Erkekler bir an önce kendine gelmeli; ne diyelim, bir şarkı vardı 'hiştt hiştt sakin ol, sinirlerine hakim ol' diye, öyle demek lâzım, yoksa doktora tedaviye gitmeli" şeklinde konuştu.