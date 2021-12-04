Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı! Önce Meclis'te sonra Kocatepe'de tören yapıldı
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit için ilk tören Meclis'te düzenlendi. Güldal Akşit için Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınan Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlandı.
58’inci Hükümet'te Turizm Bakanlığı, 59’uncu Hükümet'te Turizm Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Güldal Akşit, Ankara’da İbni Sina Hastanesi’nde geçtiğimiz gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Güldal Akşit için, önce TBMM'dü tören düzenlendi ardından da Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akşit son yolculuğa uğurlandı.
TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Akşit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanları ve eski bakanlar ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.
TBMM'deki törenin ardından Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile Güldal Akşit, son yolculuğa uğurlandı.
Akşit’in cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve ailesi katıldı.