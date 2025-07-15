Gülçin Ergül'den Hadise yorumu! "Uzun vadede itibar zedeler..."

GÜLÇİN ERGÜL'DEN UZUN BİR ELEŞTİRİ GELDİ

Gülçin Ergül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Herkesin konuştuğu ve bana da defalarca yollanan bu konuya benim yaklaşımım şöyle; pop müzik artistlerinin sahnelerinde, tabii ki popüler kültüre uygun, yani 'Pop' diyebileceğimiz tarzlarda koreografiler izliyoruz. Bu bir norm. Ve bu alanda çok başarılı, bayılarak izlediğimiz işler de oluyor. Yani sanatsal bir derinlik değil, estetik kaygının ön planda olduğu, geniş kitlelere hitap eden eğlenceli işler bekliyoruz. Popüler işlerde estetik kaygı her zaman vardır çünkü eğlence sektöründe amaç, mümkün olduğunca çok sayıda izleyiciye ulaşmak, ilgiyi sahnede tutmak ve en temelde izleyiciyi eğlendirmektir.