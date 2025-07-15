Gülçin Ergül'den Hadise yorumu! "Uzun vadede itibar zedeler..."
Gülçin Ergül, Hadise'nin Harbiye konserindeki koreografiyi ve sosyal medyadaki tepkileri değerlendirdi; "Eğer amaç konuşulmaksa, bu anlamda PR stratejisi başarılı oldu diyebilirim"
Gülçin Ergül, Hadise'nin Harbiye konserindeki koreografiyi ve sosyal medyadaki tepkileri değerlendirdi; "Eğer amaç konuşulmaksa, bu anlamda PR stratejisi başarılı oldu diyebilirim"
Akçıl, Van konseri öncesi şu paylaşımı yaptı:
SİNAN AKÇIL'DA YORUM YAPMIŞTI
Sinan Akçıl Hadise'ye gönderme yaptı. "Sahnede erotik dansım yok, transparan erkek popçu gömleğim de yok. Ama bir bakın bakalım Çarşamba günü Van'da neler olacak ya da Cumartesi Ordu/Ünye'de... İlk kez gittiğim şehirlerde bunlar olmadan da seyirci rekorlarını kırmaya devam ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Beni idare edin."
'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül de sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla hem koreografinin içeriğini hem de toplumsal yansımalarını değerlendirdi.
GÜLÇİN ERGÜL'DEN UZUN BİR ELEŞTİRİ GELDİ
Gülçin Ergül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Herkesin konuştuğu ve bana da defalarca yollanan bu konuya benim yaklaşımım şöyle; pop müzik artistlerinin sahnelerinde, tabii ki popüler kültüre uygun, yani 'Pop' diyebileceğimiz tarzlarda koreografiler izliyoruz. Bu bir norm. Ve bu alanda çok başarılı, bayılarak izlediğimiz işler de oluyor. Yani sanatsal bir derinlik değil, estetik kaygının ön planda olduğu, geniş kitlelere hitap eden eğlenceli işler bekliyoruz. Popüler işlerde estetik kaygı her zaman vardır çünkü eğlence sektöründe amaç, mümkün olduğunca çok sayıda izleyiciye ulaşmak, ilgiyi sahnede tutmak ve en temelde izleyiciyi eğlendirmektir.