Gülçin Ergül sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı feci kazada öldü! Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında?

Hepsi Grubu ile birlikte bir dönem fırtınalar estiren, grubun solisti Gülçin Ergül Balıkesir'de sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte feci bir kaza geçirdi. Paramparça olan arabadan Gülçin Ergül ağır yaralı olarak çıkarken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Gülçin Ergül'ün sevgilisi merak konusu oldu. Peki kimdir Erdal Şeyda Lafçı, kaç yaşında, ne iş yapıyor?