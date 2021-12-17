Gülçin Ergül sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybettiği korkunç kazayı anlattı: 3 saniyede oldu!
Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını yaşayan Gülçin Ergül, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu. Şarkıcı, kaza anını anlatırken "O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Gözlerimin feri söndü" dedi.
Hepsi grubuyla adını duyuran ve sonrasında yoluna tek başına devam eden başarılı şarkıcı Gülçin Ergül, bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir'den İstanbul'a giderken trafik kazası geçirdi. feci kazada Lafçı hayatını kaybederken Ergül'de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gülçin Ergül, hastaneden taburcu olduktan sonra Posta'ya açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, kaza anını anlatırken "O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Gözlerimin feri söndü" dedi.
Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Gülçin Ergül, Posta'ya konuştu.
"Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti"
Hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyleyen Ergül, "İşlerim için İstanbul'a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum.