Gülçin Ergül sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybettiği korkunç kazayı anlattı: 3 saniyede oldu!

Hepsi grubuyla adını duyuran ve sonrasında yoluna tek başına devam eden başarılı şarkıcı Gülçin Ergül, bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir'den İstanbul'a giderken trafik kazası geçirdi. feci kazada Lafçı hayatını kaybederken Ergül'de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gülçin Ergül, hastaneden taburcu olduktan sonra Posta'ya açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, kaza anını anlatırken "O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Gözlerimin feri söndü" dedi.