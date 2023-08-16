Gülben Ergen'le ilgili olay iddia! Sonunda 'Sen Allah mısın' diye çıkıştı, ünlü şarkıcıdan yanıt geldi
Açıklamaları ve sahnesiyle daima gündemde olan Gülben Ergen'le ilgili bir iddia olay oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ergen, bir takipçisinin "Bankanın camını yumrukladı! ‘Bankanın sahiplerini tanıyorum’ diyerek tehdit etti" iddialarına bakın ne yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yaptığı açıklamalar ve çıkardığı şarkılarla sık sık gündem oluyor.
Takipçilerine verdiği cevaplarla çok konuşulan Ergen bir takipçisinin kendisine yönelttiği suçlamalara kayıtsız kalamadı.
50 yaşındaki ünlü isim Instagram hesabından yaptığı bir takipçisinin yorumunu yayınladı.
Sözlerinin sonunda 'Sen Allah mısın hadsiz kadın' dedi
Ergen’e bir Instagram kullanıcısı "Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet, acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak 'Ben Gülben Ergen'im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum' diyerek saygısızlık yaptığını ve tehdit ettiğini biliyorlar mı acaba? Sen kimsin kim? Allah mısın hadsiz kadın" suçlamasında bulundu.