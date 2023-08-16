Gülben Ergen'le ilgili olay iddia! Sonunda 'Sen Allah mısın' diye çıkıştı, ünlü şarkıcıdan yanıt geldi

Sözlerinin sonunda 'Sen Allah mısın hadsiz kadın' dedi

Ergen’e bir Instagram kullanıcısı "Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet, acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak 'Ben Gülben Ergen'im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum' diyerek saygısızlık yaptığını ve tehdit ettiğini biliyorlar mı acaba? Sen kimsin kim? Allah mısın hadsiz kadın" suçlamasında bulundu.