Gülben Ergen'in yeni şarkısı sosyal medyada olay oldu
Gülben Ergen, sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait yeni şarkısını yayınladı. Şarkı, sosyal medyada bir çok olumsuz yorum aldı ve Türkiye gündemine girdi.
Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Gülben Ergen, yeni yayınladığı albümünün heyecanını yaşıyor.
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Ergen'in albümündeki, sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait yeni şarkısı 'Bu Benim Hayatım'ı yayınladı.
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Ergen şarkısını hayranlarına, Twitter hesabından yaptığı, "Hayatını sadece kendi iradesi ile, kendi ayakları üzerinde durarak yaşamaya karar vermiş bir kadının yol hikayesi" paylaşımıyla duyurdu.
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Şarkı, sosyal medyada bir çok olumsuz yorum aldı ve Türkiye gündemine girdi.
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