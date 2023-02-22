Gülben Ergen'in sözleri gündem oldu! Suriyeli mültecilerle ilgili söyledi: Buraya kadar diyelim
Gülben Ergen deprem sonrası sık sık gündeme gelmeye devam etti. Ünlü şarkıcının 'Taha Duymaz' iddiasının ardından sosyal medyadaki son paylaşımı da çok konuşuldu. Gülben Ergen, Suriyeli mültecilerle ilgili bazı sözler kullandı. İşte o sözler...
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, deprem sonrası yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Fenomen Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği kesinleşmeden önce Gülben Ergen'den gelen açıklama çok konuşulmuştu.
Şarkıcı Gülben Ergen, "Günlerdir Taha’yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi; Taha’yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" demişti.
Peşinden bir açıklama daha yapan Gülben Ergen, "Taha’nın haberini @AFADBaskanlik@AFADHatay dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun." diye konuşmuştu.
Taha'nın ailesi yalanlamıştı
Sosyal medyada Gülben Ergen'in açıklamasına çok sayıda insan inanmak istemezken, ünlü şarkıcının Taha'nın öldüğü yönündeki iddiaları ailesi tarafından yalanlanmıştı. Ergen'in açıklamasından günler sonra Taha Duymaz ve kardeşinin enkazdan cansız bedenleri çıkarılmıştı.