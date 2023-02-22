Gülben Ergen'in sözleri gündem oldu! Suriyeli mültecilerle ilgili söyledi: Buraya kadar diyelim

Peşinden bir açıklama daha yapan Gülben Ergen, "Taha’nın haberini @AFADBaskanlik@AFADHatay dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun." diye konuşmuştu.