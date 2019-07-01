Gülben Ergen'in paylaştığı bikinili pozu fena!
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bikinili fotoğrafına beğeni yağıyor
Güzel şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı bikinili paylaşımı ile olay oldu
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Çocuklarıyla birlikte Bodrum'da olan Gülben Ergen tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.
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Ünlü şarkıcı son olarak bikinili bir fotoğrafını "Hoşgeldin Temmuz" notuyla paylaştı.
İşte Ergen'in o paylaşımı
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Gülben Ergen kimdir?: Gülben Ergen (d. 25 Ağustos 1972; Erenköy, Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı, eski model, sunucu ve oyuncu.
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