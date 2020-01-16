Gülben Ergen'in 2 yıl 4 ay hapsi istendi Emine Bulut paylaşımı başını yaktı
Gülben Ergen'in, kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medya paylaşımı, başını yaktı. Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.
28 Eylül 2014 yılında Erhan Çelik ile hayatını birleştiren fakat 2016'da olaylı bir şekilde boşanan Gülben Ergen, ağustos ayında Kırıkkale’de eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle mahkemelik oldu. Eski eş Erhan Çelik, savcılığa şikayette bulundu.
Ergen, Emine Bulut cinayetinin ardından Facebook sayfasından Erhan Çelik'le arasında yaşanan husumete değinerek şunları yazdı:
''Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, ‘Ne var canım arabasını çizmişse’ derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur''
Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde Ergen’in aynı paylaşımında yer verdiği “Gevşek gevşek gülümseyerek… Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar” ifadeleri de yer aldı.
Dosyayı inceleyen savcılık, yasa gereği tarafları uzlaşmaya çağırdı. Uzlaşma sağlanamayınca, Ergen hakkında ‘Hakaret’ suçundan 5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Ergen’in ifadesine de yer verildi.