Gülben Ergen'in 2 yıl 4 ay hapsi istendi Emine Bulut paylaşımı başını yaktı

28 Eylül 2014 yılında Erhan Çelik ile hayatını birleştiren fakat 2016'da olaylı bir şekilde boşanan Gülben Ergen, ağustos ayında Kırıkkale’de eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle mahkemelik oldu. Eski eş Erhan Çelik, savcılığa şikayette bulundu.