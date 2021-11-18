Gülben Ergen'e hakaret davasında Nihat Doğan: Kadının evli erkekle birlikte olması sapkınlık

Gülben Ergen'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle Yeşim Salkım ile 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılana şarkıcı Nihat Doğan duruşmada, "Hayat görüşüme göre bir kadının evli bir erkekle birlikte olmasını sapkınlık ve hastalık olarak değerlendiriyorum" dedi.