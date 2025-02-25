Gülben Ergen'den Wanda Nara'ya 'Icardi' göndermesi!
Wanda Nara, "Yılın Kadını" ödülünü almak için İstanbul'a gelirken, eski eşi Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ayrılık süreci nedeniyle ödül alması sosyal medyada tepki çekti. Tören sırasında sahneye çıkan Gülben Ergen, Nara'ya üstü kapalı bir mesaj verirken, "Icardi’nin tarafındayım" sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiriyor.
Icardi ile yaşadığı skandalların ardından hayatımıza giren Wanda Nara, ünlü futbolcu ile ayrıldıktan sonra rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Şimdilerde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, derbi günü 'Yılın Kadını' ödülünü almak için önceki gün soluğu İstanbul'da almıştı.
Ünlü futbolcu Icardi ile sansasyonel boşanma aşamasında olan Wanda Nara'nın, Türkiye'de 'Yılın kadını' ödülü verileceğinin öğrenilmesinin ardından sosyal medyada ortalık karışmıştı.