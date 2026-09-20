Gülben Ergen'den vasiyet açıklaması! "Aklım başımdayken yazdım"

2004-2012 yılları arasında evli kaldığı Mustafa Erdoğan ve çocukları Atlas, Ares ve Güney'in yer aldığı fotoğrafı paylaşan Gülben Ergen, vasiyetini hazırladığını duyurdu.

Ergen, paylaşımında, “Bu fotoğraf çok değerli ve anlamlı benim için. Belki de her anne için” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, yıllardır devam eden çalışma hayatına da değinerek, artık hayatında farklı bir döneme geçtiğini ifade etti.