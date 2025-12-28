Gülben Ergen'den tesettür eleştirilerine jet yanıt!
Adıyaman'da "Çocuklar Gülsün Diye Derneği" tarafından inşa edilen anaokulunun açılış töreninde halay çeken Gülben Ergen'in, yanındaki kişinin elini başörtülü olduğu için bıraktığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Tepkilerin ardından açıklama yapan Ergen, iddiaları reddeti ve sözleri olay oldu.
"Çocuklar Gülsün Diye Derneği" tarafından inşa edilen Türkiye'nin 60'ıncı, Adıyaman'ın ise 3'üncü anaokulu Mimarsinan Mahallesi'nde törenle açıldı.
"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN ELİNİ BIRAKTTI" İDDİASI
Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in, halay çektiği anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Ergen'in, yanındaki kişinin elini başörtülü olduğu için bıraktığı bıraktığı ve ısrarlara rağmen el ele tutuşmadığı iddia edildi.
ERGEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Söz konusu iddiaların ardından Ergen'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.
