Gülben Ergen'den sonra Serdar Ortaç'tan da vasiyet açıklaması geldi...

SERDAR ORTAÇ'IN BOĞAZ MANZARALI EVİ MERAK KONUSU OLDU

Serdar Ortaç'ın vasiyet açıklamasının ardından geçmişte yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. 2023 yılında Ortaç, açıklamasında “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” ifadelerini kullanmıştı. sahip olduğu gayrimenkuller de merak edilmeye başlandı. Şarkıcının 2016 yılında 15 milyon TL'ye satın aldığı İstinye'deki evinin günümüzdeki değerinin yaklaşık beş katına çıktığı belirtiliyor.