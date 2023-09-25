Gülben Ergen'den olay silikon cevabı! "Taksi plakalarım da silikonlarım da..."
Şarkıcı Gülben Ergen, yine sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Gülben Ergen sık sık takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapıyor. Şarkıcı Gülben Ergen son olarak silikon sorularına verdiği cevapla dikkat çekti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen son olarak turşu tarifiyle dikkat çekmişti. Hem günlük hayatından hem konserlerinden karelerini paylaşan şarkıcı takipçilerinin sorularını cevapladı.
Gülben Ergen, şarkıları ve özel hayatı kadar, taksi plakaları olduğu iddialarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Gülben Ergen "Silikon yok mu göğüslerinizde, sanki var gibi, çok güzeller" yorumuna "Size öyle geliyor" yanıtını verdi. Ancak şarkıcı bu yanıtla tatmin olmayıp devam etti.
Ergen yanıtının devamında "Taksi plakalarım da silikonlarım da yok. Takma tırnak tamam, bedenimde silikon taşıyamam" dedi.