Gülben Ergen'den olay açıklamalar "Artık zikirmatik kullanmıyorum"

Abisi olanlar abisine iyi sarılsın. Bir kız çocuğu için çok büyük bir eksiklik… Benim için çok büyük eksiklik ya da… Hem abimi hem babamı kaybetmiş olmak, gidip birine şikayet etmiş olmak, nazlanmak, bir şey istemek, ben hiç yaşayamadım bunları.”