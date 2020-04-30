Gülben Ergen'den olay açıklamalar "Artık zikirmatik kullanmıyorum"
Jülide Ateş'in sunumuyla Haber Global'de yayınlanan '40' programına konuk oldu, vefat eden ağabeyi Rıfat Ergen ile ilgili soruda gözyaşlarına boğulan Ergen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Jülide Ateş’in programına katılan Gülben Ergen, özel hayatı hakkında çarpıcı sorulara yanıt verdi.Ergen, yıllar önce vefat eden ağabeyi Rıfat Ergen ile ilgili soruda gözyaşlarına hakim olamadı.
Ateş’in “Hayatında kardeşim diyerek güç aldığın hiç başka biri olmadı mı?” sorusunu Ergen ağlayarak yanıtladı: “Hayır. Olamaz ki. O benim ses çıkartamadığım çok şeye ‘Ne yapıyorsunuz benim kardeşime’ diyerek beni korurdu. Kızardı, çok kızardı, çok güzel korurdu. Abi işte… Hiçbir şey onun yerini tutamaz.
Abisi olanlar abisine iyi sarılsın. Bir kız çocuğu için çok büyük bir eksiklik… Benim için çok büyük eksiklik ya da… Hem abimi hem babamı kaybetmiş olmak, gidip birine şikayet etmiş olmak, nazlanmak, bir şey istemek, ben hiç yaşayamadım bunları.”
Jülide Ateş, “Çocuklarının babası Mustafa Erdoğan ile 8 yıl süren bir evlilik yaşadınız “Bir babanın çocuklarına verebileceği en büyük hediye çocuklarını sevmektir ama sevmedi” dediniz; Mustafa Erdoğan Gülben Ergen’i sevmedi mi sorusunu yöneltince Gülben Ergen “Boşanmanın hemen ertesinde bir tv programıydı bu, böyle söylemiştim.