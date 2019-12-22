Gülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Gülben Ergen, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Gülben Ergen son olarak paylaştığı bacak dekoltesi pozuyla sosyal medyayı salladı.
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Paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Gülben Ergen'in verdiği bacak dekoltesi gündem oldu. Bir çok hesaptan paylaşılan fotoğraflar oldukça dikkat çekti.
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Öte yandan, Instagram hesabından 4,5 milyon takipçisi olan Gülben Ergen'in son paylaşımı da takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
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Güzel şarkıcının "Arı gibi çalışır, düşünür, üretimi önemsermiş. Uzun zamandır bunu alışkanlık haline getirmiş. Konuşmak yerine üretmek. Yeniliklere ve sürprizlerle" notuyla paylaştığı son fotoğraf 38 binin üzerinde beğeni aldı.
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