Gülben Ergen'den 'Help Turkey' hashtagi soruşturmasına büyük tepki

Avustralya için de yapılan benzer fotoğrafı paylaşan Ergen, "Avustralya hükümeti, vatandaşlarına soruşturma başlatmış mıydı? "Help Turkey" dedik diye güzelim ülkemizi, nefes alan tüm canlıları 'Havadan Destek İstiyoruz' dedik diye bunu yaşadığımıza inanmak gerçekten çok acı! Soruşturma açılması gereken vahim konular ne olacak? Vah bize!" ifadelerini kullandı.