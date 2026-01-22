Gülben Ergen'den Haldun Dormen'e duygulandıran veda
Türk tiyatrosunun yaşayan hafızalarından, sahneye adanmış bir ömrün simgesi Haldun Dormen'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını yasa boğdu. Usta isimle "Dadı" dizisinde aynı sahneyi paylaşan Gülben Ergen, duygusal bir paylaşımla acısını dile getirdi. Ergen, oyunculuğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, iş disiplinini, mütevaziliğin bir yaşam biçimi olduğunu Haldun Dormen'den öğrendiğini belirtti.
Usta sanatçı Haldun Dormen'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat dünyasında derin üzüntü yaratırken, "Dadı" dizisinde birlikte rol aldığı Gülben Ergen'i de derinden etkiledi. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.
"USTAM, AĞABEYİM, HOCAM, DOSTUM
Gülben Ergen, paylaşımında Haldun Dormen'e olan saygı ve sevgisini şu sözlerle ifade etti:
"Ustam
Ağabeyim
Hocam
Dostum
Canım Haldun Abim benim…
Oyunculuğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, iş disiplinini, mütevaziliğin bir yaşam biçimi olduğunu yıllarca kendisinden öğrendiğim #HaldunDormen…
İyi ki hayatıma, sanata, ülkemize, tiyatroya, öğrencilerinize, sevenlerinize bunca güzellikler kattınız.
Mekânınız cennet olsun.
Değerli ailesine sabırlar dilerim."
DADI DİZİSİYLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞMIŞTI
Haldun Dormen, 2001–2002 yılları arasında yayınlanan "Dadı" dizisinde, Uşak Pertev karakterine hayat vermişti. ABD yapımı The Nanny dizisinden uyarlanan ve büyük ilgi gören yapımda Dormen, Gülben Ergen ile birlikte rol almış; dizi, usta sanatçının genç kuşaklar tarafından da tanınmasını sağlamıştı.