Gülben Ergen'den çağrı yaptı: Dosyadaki Türkler kim?
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından Epstein skandalı hakkında bir çağrıda bulundu ve Epstein dosyasında ismi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istediklerini belirtti. ABD'de açıklanan yeni belgeler, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve çevrelere dair ifadeler içeriyor.
Jeffrey Epstein skandalına ilişkin açıklanan yeni belgeler dünya genelinde yankı uyandırırken, tartışma Türkiye'ye de yansıdı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in "Epstein dosyasında ismi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Dünyanın utancı #Epstein" sözleri, kamuoyunda merak ve tartışmayı yeniden alevlendirdi.
ABD'de kamuoyuna açıklanan belgeler, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve çevrelere dair ifadeler içerirken, dosyalarda yer alan isimlerin büyük bölümünün tanık beyanları, temas kayıtları ve iddialar kapsamında geçtiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun suç isnadı ya da kesin yargı anlamına gelmediğinin altını çiziyor.
GÜLBEN ERGEN: GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülben Ergen, Epstein dosyalarının yalnızca magazinel bir tartışma değil, küresel bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.
"Epstein dosyasında ismi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Dünyanın utancı" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.