Gülben Ergen'den çağrı yaptı: Dosyadaki Türkler kim?

ABD'de kamuoyuna açıklanan belgeler, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve çevrelere dair ifadeler içerirken, dosyalarda yer alan isimlerin büyük bölümünün tanık beyanları, temas kayıtları ve iddialar kapsamında geçtiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun suç isnadı ya da kesin yargı anlamına gelmediğinin altını çiziyor.