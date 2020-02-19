Gülben Ergen'den bomba itiraflar geldi! Erkekler için söyledikleri olay oldu

"Klipte içlik giymeme rağmen çok üşüdüm": Program sunucusu Aslı Şafak'ın klibini izledim, çok beğendim sözlerine şarkıcı Gülben Ergen, karlar içinde çekilen kliple ilgili “içlik giymeme rağmen çok üşüdüm” sözleri stüdyoda kahkahaya neden oldu. Ergen hızını alamayarak içilik itirafından sonra bu kez saçlarıyla ilgili yaptığı itirafıyla şaşırttı.