Gülben Ergen'den bomba itiraflar geldi! Erkekler için söyledikleri olay oldu
BloombergHT'de yapımcılığını Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu’nun üstlendiği 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına katılan Gülben Ergen, verdiği samimi cevaplarla şok etti.
Birkaç gün öncesinden yeni şarkısını yayımlayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, katıldığı Aslı Şafak'la İşin Aslı programına yaptığı samimi açıklamalarla izleyenleri şok etti. Verdiği samimi cevaplarla itiraflarda bulunan ünlü şarkıcı sonrasında söylediklerine kendisi de inanamadı.
"Klipte içlik giymeme rağmen çok üşüdüm": Program sunucusu Aslı Şafak'ın klibini izledim, çok beğendim sözlerine şarkıcı Gülben Ergen, karlar içinde çekilen kliple ilgili “içlik giymeme rağmen çok üşüdüm” sözleri stüdyoda kahkahaya neden oldu. Ergen hızını alamayarak içilik itirafından sonra bu kez saçlarıyla ilgili yaptığı itirafıyla şaşırttı.
"O saçlar iki günlük": Aslı Şafak'ın ünlü şarkıcıya “saçlarımı senin gibi yapmak istiyorum kuaförüm bana olmayacağını söyledi” deyince, Gülben Ergen ikinci bombayı patlattı. “O saçlar iki günlük. Saçlarım orada kirli. Ben o saç şekli için bir gün önceden yaptırıyorum” dedi.
"İstikrarlı adam severim": Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin kamuoyuna birçok kez gündem olan güzel şarkıcı hayatına girecek adamda neler olması gerektiğini açıkladı.