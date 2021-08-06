Gülben Ergen Yeni Asır'ın 'Help Turkey diyen sanatçılar' manşetine çok kızdı!

Gülben Ergen: Ayıp bu manşet ayıp

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ergen, "Hepsi bizim sanatçılarımız!! Ayakta alkışlanacak sanatçılarımız!! Ülke yanıyor. Hale bak. Ne isterseniz sanatçılardan? Duygusaldır sanatçı… Vefa minnet doludur izleyicisine, dinleyenine. Çabalamak ister. Yıllarca duyduğu alkışı, ülkesi insanına sevgisiyle, hassasiyetiyle vermek ister. Sanatçının duruşu ve kitleleri siyasetin çooook üstündedir! Gelen giden çok olur #sanatçı kalır! Yaşaması, sahnesi, giyimi, özel hayatı, tercihleri, fikirleri hep mi batar!! Hep mi kırılır bu yürekler! Ayıp bu manşet #ayıp" ifadelerini kullandı.