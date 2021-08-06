Gülben Ergen Yeni Asır'ın 'Help Turkey diyen sanatçılar' manşetine çok kızdı!
TÜRKİYE yangınlarla mücadele ediyor, sosyal medyada pek çok kullanıcı ve ünlüler camiasından pek çok isim 'Global Call/Help Turkey' etiketiyle yaptıkları 'yardım çağrısı' paylaşımlarıyla tepki topladı. Yeni Asır Gazetesi, "HelpTurkey" kampanyasına destek veren ünlüleri manşetiyle eleştirdi. Gülben Ergen, Yeni Asır'ın bu manşetine ateş püskürdü.
Yeni Asır Gazetesi, "HelpTurkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri manşette hedef gösterince Gülben Ergen'den ve Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan Say'dan tepki geldi.
Yeni Asır Gazetesi, yangından dolayı yurtdışından "HelpTurkey" etiketiyle yardım isteyen ünlüleri manşetine taşıdı. Yeni Asır Gazetesi bu etiketle paylaşan ünlüleri manşetine taşıyarak haber yaptı ve "Siz Hangi Ülkenin Sanatçılarısınız" başlığını kullandı. Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say hedef gösterilirken, Gülben Ergen'den ve Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan Say'dan da gazeteye tepki geldi.
Gülben Ergen: Ayıp bu manşet ayıp
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ergen, "Hepsi bizim sanatçılarımız!! Ayakta alkışlanacak sanatçılarımız!! Ülke yanıyor. Hale bak. Ne isterseniz sanatçılardan? Duygusaldır sanatçı… Vefa minnet doludur izleyicisine, dinleyenine. Çabalamak ister. Yıllarca duyduğu alkışı, ülkesi insanına sevgisiyle, hassasiyetiyle vermek ister. Sanatçının duruşu ve kitleleri siyasetin çooook üstündedir! Gelen giden çok olur #sanatçı kalır! Yaşaması, sahnesi, giyimi, özel hayatı, tercihleri, fikirleri hep mi batar!! Hep mi kırılır bu yürekler! Ayıp bu manşet #ayıp" ifadelerini kullandı.
Global Call/Help Turkey etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada ünlüleri ikiye böldü. Mehmet Ali Erbil bu paylaşımlara karşı çıkan ünlülerden oldu. Erbil, 'Devletimiz başımızda' mesajı verdi.