Gülben Ergen sevgilisi Emre Irmak ile yakalanmamak için bakın ne yaptı
Gülben Ergen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emre Irmak ile gazetecilere yakalanmamak için değişik bir yol seçti.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Burak Törer ile ilişkisine son veren Gülben Ergen, bir süredir beraber olduğu müzisyen Emre Irmak ile Nişantaşı'nda bir mekanda bir araya geldi. Baş başa yemek yiyen ünlü çift, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince ilginç bir yol izledi.
112
Mekanda iki saat boyunca sevgilisi Emre Irmak ile vakit geçiren Gülben Ergen, kapıda gazetecileri fark edince mekanın bodrum katındaki mal kabul kapısından çıkmak istedi.
212
Mekanın bodrum kapısına yanaştırılan otomobile direkt olarak Gülben Ergen ardından ise Emre Irmak bindi.
312
Gülben Ergen ve Emre Irmak ise tüm bu önlemlerine rağmen kaçış planında başarılı olamadı, Ergen'in aldığı önlemler gazetecilerin görüntü almasını engellemedi.
412