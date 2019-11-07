Gülben Ergen sevgilisi Emre Irmak ile yakalanmamak için bakın ne yaptı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Burak Törer ile ilişkisine son veren Gülben Ergen, bir süredir beraber olduğu müzisyen Emre Irmak ile Nişantaşı'nda bir mekanda bir araya geldi. Baş başa yemek yiyen ünlü çift, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince ilginç bir yol izledi.