Gülben Ergen Seren Serengil yıllar sonra yan yana geldi! Soğuk rüzgarlar esti

"Gülben ve Seren yan yana": Diva'nın annesinin cenaze töreninde en dikkat çekici an senelerdir kavgalı oldukları bilinen şarkıcı Gülben Ergen ve Seren Serengil'in yan yana gelmeleri oldu. İşte objektiflere takılan o anlarda soğuk rüzgarlar esti.