Gülben Ergen Seren Serengil yıllar sonra yan yana geldi! Soğuk rüzgarlar esti
Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın 86 yaşında hayat gözlerini yummasından sonra düzenlenen cenaze töreninde yıllardır kavgalı olan Gülben Ergen ve Seren Serengil'in yan yana gelmesi magazin gündemini salladı.
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde aldığı iki vefat haberiyle sarsıldı. Ersoy, yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ve annesi Necla Poraz'ın vefatıyla derin bir yasa boğuldu. Diva'nın annesinin defnedildiği gün sanat camiasından birçok isim cenazeye iştirak ettiler.
"Gülben ve Seren yan yana": Diva'nın annesinin cenaze töreninde en dikkat çekici an senelerdir kavgalı oldukları bilinen şarkıcı Gülben Ergen ve Seren Serengil'in yan yana gelmeleri oldu. İşte objektiflere takılan o anlarda soğuk rüzgarlar esti.
"Serengil 3 gün hapis yatmıştı": Seren Serengil, 2018 yılında sunuculuğunu üstlendiği “Duymayan Kalmasın” adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen, Ergen'in İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne itiraz etmesinin ardından Seren Serengil bilirkişi raporu doğrultusunda 3 gün hapis yattı.
"Güldükleri bu kare günlerce konuşuldu": Seren Serengil ve Gülben Ergen, 2017'de bir açılışta karşılaşınca Ergen, Serengil'e omuz atıp geçince Seren Serengil, ünlü şarkıcının arkasından kahkahalarla gülmüştü.