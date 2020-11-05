Gülben Ergen oğullarına bırakacağı en değerli mirasını açıkladı bakın ne
DENİZLİ'de 40. anaokulunu açan Gülben Ergen, oğullarına en değerli mirasımı bırakacağım diyerek yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Gülben Ergen, 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği' çatısı altında 40. anaokulunu Denizli'de açtı. Ünlü şarkıcı Ergen, çocukları Atlas, Ares ve Güney'e bırakacağı mirasını 'en değerlim' ifadesini kullanarak açıkladı.
Snob Magazin dergisine konuşan Gülben Ergen, şunları söyledi:
''Kurucusu ve başkanı olduğum 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği' çocuklarıma bırakacağım en değerli mirasım. Ben öldükten sonra şarkılarım, dizilerim, filmlerim her şey gelip geçebilir ama açılması için büyük mücadele verdiğim, yıllardır çalışıp çabaladığım gözbebeğim anaokullarımızda bayrağımız dalgalanmaya, çocuk sesleri şakımaya hep devam edecek.''
Gülben Ergen: 25 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğdu.Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında daha henüz 16 yaşına basmışken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.
1988 yılında çekilen ve baş rolünü Bülent Ersoy'un oynadığı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi olmuştur. 1988 yılında bu defa Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte baş rolü paylaşmıştır. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak'la da Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti.