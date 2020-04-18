Gülben Ergen oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya gelen yorumlara dayanamadı!
Gülben Ergen, Ebru Şallı'nın oğlunu kaybetmesinin ardından yapılan çirkin yorumlara sessiz kalamadı. Ergen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şallı'ya destek mesajı verdi.
Ebru Şallı'nın dün hayatını kaybeden oğlu Pars'ın ardından birçok ünlü isim Şallı'ya taziye mesajı yolladı.
Sanatçı Gülben Ergen ise çirkin yorumlara tepki göstererek, Ebru Şallı'ya destek mesajı paylaştı.
İşte Gülben Ergen'in paylaşımı:
Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.
Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.