Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından gözler TRT'ye çevrilmiş, kurumun resmi X hesabından yapılan açıklamada yayın planlamasında Ergen'in başrolünde yer aldığı "Ailem" adlı bir dizi ya da herhangi bir proje bulunmadığı duyurulmuştu.