Gülben Ergen meslektaşlarını eleştirdi! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi

Demet Akalın ise daha önce yaptığı bir açıklamada karantina sürecinde, birçok konuda ne kadar da israf yaptığını itiraf etmişti. Akalın, 'Ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti..." sözlerini sarf etmişti.