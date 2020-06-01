Gülben Ergen meslektaşlarını eleştirdi! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında lüks kıyafetler giyen meslektaşlarını eleştirince Demet Akalın'dan cevap gecikmedi.
Korona salgını sonrası birçok ünlü evlerine kapanınca takipçileriyle iletişimi koparmamak adına sosyal medya platformlarını oldukça aktif kullandılar. Her ünlü neredeyse bir akşam canlı yayında programında sevenleriyle buluştular. Gülben Ergen de katıldığı bir canlı yayında meslektaşlarını bir konuda eleştirdi.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya uygulaması Instagram'da katıldığı bir canlı yayın programında pahalı kıyafetler giyen meslektaşlarını eleştirdi. Ergen, “Kendiniz marka olduğunuza inandıktan sonra üstüne ayrıca bir de marka giymeniz gerekmiyor” diyerek sanatçı dostlarına yüklendi.
"Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi": Giyiminde lüks merakıyla bilinen şarkıcı Demet Akalın ise Gülben Ergen'e cevap olarak, “Beyonce ölsün o zaman” diyerek yeni bir kavganın fitilini ateşlemiş oldu.
Demet Akalın ise daha önce yaptığı bir açıklamada karantina sürecinde, birçok konuda ne kadar da israf yaptığını itiraf etmişti. Akalın, 'Ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti..." sözlerini sarf etmişti.