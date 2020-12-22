Gülben Ergen koronavirüse yakalandı herkesten sakladı menajeri açıkladı
Koronavirüs Gülben Ergen'i de buldu. Ergen'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Şarkıcı, tedavi sürecini evde geçiriyor.
Gülben Ergen koronavirüse yakalandı. Menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre Ergen'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Ağır semptomlara maruz kalmadığı belirtilen Gülben Ergen’in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gülben Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.
Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, mayıs ayında Kovid-19 hakkında şunları söylemişti:
"Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden...''