Gülben Ergen kendini tokatlattı! Sosyal medyada fena ti'ye alındı!
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in gittiği güzellik salonunda cildine masaj yaptırırken tokat atılması sosyal medyanın diline düştü.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, güzellik bakımını ihmal etmeyen ünlülerden. Her zaman gittiği bir güzellik merkezini geçtiğimiz günlerde yeniden ziyaret eden ve yüzüne bakım yaptıran Ergen sosyal medyanın diline düştü. Yüzüne hızlı hızlı tokat atılan anların videosunu Instagram'da paylaşan Ergen'i, Instagram'da 'Kendini de tokatlattırmazsın be Gülben' diye ti'ye aldılar.
Gülben Ergen güzellik uzmanının, yüzüne seri şekilde tokat atarak cildini canlandırdığı anları Instagram hikayesinde paylaşan Ergen, başta magazin sayfaları olmak üzere, Instagram'daki mizah sayfalarının diline düştü.
Ergen'in videoda 'Burada bir sihirbaz var' dediği anlar dikkat çekti. Ergen bu sözlerle cildine yapılan tokatlı bakımdan ne kadar memnun kaldığını ifade etti.
Ergen hakkında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre, ünlü şarkıcı bir yatak firmasının yüzü olmaya hazırlanıyor.