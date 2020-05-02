Gülben Ergen Kenan Işık'ın sağlık durumunu anlattı eşi Beril Işık'la konuşmuş

Geçtiğimiz yıl önemli sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil ile ilgili de konuşan Ergen, şöyle dedi:

''Mehmet Al Erbil’den de aynı şekilde kızı Sezin’den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok.''