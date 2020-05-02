Gülben Ergen Kenan Işık'ın sağlık durumunu anlattı eşi Beril Işık'la konuşmuş
Seneler önce 'Dadı' dizisinde Kenan Işık'la beraber rol alan Gülben Ergen, Işık'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gülben Ergen, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ile konuştuğunu söyledi.
2001-2002 senelerinde Kenan Işık ile beraber dillere destan dizi 'Dadı'da beraber rol alan Gülben Ergen, 2014 yılından beri yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın son sağlık durumunu Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına anlattı.
72 yaşındaki Kenan Işık’ın eşi Beril Işık ile telefonda görüştüğünü söyleyen Ergen, ''Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek'' dedi.
Geçtiğimiz yıl önemli sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil ile ilgili de konuşan Ergen, şöyle dedi:
''Mehmet Al Erbil’den de aynı şekilde kızı Sezin’den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok.''
Peki, Kenan Işık'a ne olmuştu?
Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu.