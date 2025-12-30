Gülben Ergen ile Mustafa Destici polemiği büyüyor
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen'in Adıyaman'daki bir etkinlikte halay çekilirken yanındaki kişinin elini başörtülü olduğu için bıraktığı iddiasına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bunlar bizden değil" diyerek tepki gösterdi. Destici'ye yanıt veren Gülben Ergen, "Ben kin değil, avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım" dedi.
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasındaki ipler iyice gerildi.
Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddia edilen Gülben Ergen'e yüklenen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." demişti.
"KİN DEĞİL AVUKAT TUTUYORUM"
Destici'nin partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı bu açıklamaya Gülben Ergen'den cevap geldi. Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dava açacağını ve kazandığı tazminatla yine anaokulu açacağını söyledi.