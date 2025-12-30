Gülben Ergen ile Mustafa Destici polemiği büyüyor

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen'in Adıyaman'daki bir etkinlikte halay çekilirken yanındaki kişinin elini başörtülü olduğu için bıraktığı iddiasına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bunlar bizden değil" diyerek tepki gösterdi. Destici'ye yanıt veren Gülben Ergen, "Ben kin değil, avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım" dedi.