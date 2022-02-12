Gülben Ergen ile Erhan Çelik davasında Erhan Çelik'e kötü haber! Beraat ettiği davada suçlu bulundu
Gülben Ergen-Erhan Çelik çifti boyandı ama birbirleriyle adliye koridorlarında mücadeleleri sürüyor. Gülben Ergen'in cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden eski eşi haber spikeri Erhan Çelik'i İstinaf Mahkemesi suçlu buldu.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden eski eşi haber spikeri Erhan Çelik'i İstinaf Mahkemesi suçlu buldu.
İddiaya göre şarkıcı Gülben Ergen’in 2017 yılında cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gelmeye başladı. Bunun üzerine Gülben Ergen, avukatları aracılığıyla İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Savcılık tarafından yapılan soruşturmada Gülben Ergen’e mesaj atan numaraların eski eşi Erhan Çelik’in asistanı Seda Kurtulmuş ile şoförü Harun Güçlü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
'Haberim yok' demişti
2019 yılında görülen duruşmada savunma yapan sanıklardan Erhan Çelik gönderilen mesajlar nedeniyle asistanı ve şoförüne kızdığını, durumdan haberinin olmadığı ifade etti.