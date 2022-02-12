Gülben Ergen ile Erhan Çelik davasında Erhan Çelik'e kötü haber! Beraat ettiği davada suçlu bulundu

Savcılık tarafından yapılan soruşturmada Gülben Ergen’e mesaj atan numaraların eski eşi Erhan Çelik’in asistanı Seda Kurtulmuş ile şoförü Harun Güçlü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.