Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında kriz! Takipten çıktı
Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında teşekkür krizi çıktı. Uzun yıllardır dostlukları bilinen ve birbirlerini destekleyen ünlü şarkıcılardan Akalın'ın Ergen'e sitemi ve akabinde takipten çıkarması gündem oldu.
Müzik dünyasının ünlü isimleri Gülben Ergen ve Demet Akalın arasında teşekkür krizi çıktı.
Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği kapsamında, 56. anaokulunu Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde açtı.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, katkıda bulunan kişilere teşekkür etti. Gülben Ergen'in uzun yıllardır arkadaşı olan Demet Akalın ise bu paylaşımda Ceylan ailesinin adının geçmemesine sitem etti.
"Bir teşekkürü boş geçmişsin"
Akalın, Ergen’in paylaşımının altına yorum yaparak, “Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara” ifadelerini kullandı.