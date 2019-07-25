Gülben Ergen hayranlarına müjdeli haberi duyurdu
Tatil sezonunu Bodrum'da açan pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, sosyal medya hesabından verdiği yanıtla hayranlarına müjdeyi duyurdu.
Ünlü şarkıcı Mayıs ayında çıkardığı "Müsaadenle" isimli single çalışmasıyla yaz boyu en çok dinlenen şarkılar arasına ismini yazdırmayı başarmıştı.
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Ergen, Bodrum'daki evinde çocuklarıyla beraber tatiline devam ederken hayranlarına müjdeli haberi duyurdu.
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Bir yandan yeni albümün repertuar çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen, stüdyo öncesi çocuklarıyla bol bol enerji depoluyor.
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Sevenlerine sürprizler hazırladığını söyleyen Gülben Ergen'in yeni albümünde Sezen Aksu, Deniz Seki, Onur Mete, Fettah Can, Derya Uluğ, Ayla Çelik ve Ersay Üner'in de şarkıları bulunuyor.
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