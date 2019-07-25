Gülben Ergen hayranlarına müjdeli haberi duyurdu

Gülben Ergen hayranlarına müjdeli haberi duyurdu

Tatil sezonunu Bodrum'da açan pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, sosyal medya hesabından verdiği yanıtla hayranlarına müjdeyi duyurdu.

Gülben Ergen hayranlarına müjdeli haberi duyurdu - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Mayıs ayında çıkardığı "Müsaadenle" isimli single çalışmasıyla yaz boyu en çok dinlenen şarkılar arasına ismini yazdırmayı başarmıştı.

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Gülben Ergen hayranlarına müjdeli haberi duyurdu - Sayfa 2

Ergen, Bodrum'daki evinde çocuklarıyla beraber tatiline devam ederken hayranlarına müjdeli haberi duyurdu.

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Gülben Ergen hayranlarına müjdeli haberi duyurdu - Sayfa 3

Bir yandan yeni albümün repertuar çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen, stüdyo öncesi çocuklarıyla bol bol enerji depoluyor. 

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Gülben Ergen hayranlarına müjdeli haberi duyurdu - Sayfa 4

Sevenlerine sürprizler hazırladığını söyleyen Gülben Ergen'in yeni albümünde Sezen Aksu, Deniz Seki, Onur Mete, Fettah Can, Derya Uluğ, Ayla Çelik ve Ersay Üner'in de şarkıları bulunuyor.

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