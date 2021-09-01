Gülben Ergen hançerli, Demet Akalın siyah beyaz, Gülşen korseli... Ünlülerden kostüm şov!

Gülşen, Hadise, Ajda Pekkan, Simge Sağın dün akşam farklı mekanlarda konser verdiler. Önceki gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü yurt genelinde törenlerle kutlandı. Ünlü sanatçılar da verdikleri konserlerle bu coşkuya ortak oldu. Birbirinden güzel ve dikkat çekici kostümleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu...