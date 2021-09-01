Gülben Ergen hançerli, Demet Akalın siyah beyaz, Gülşen korseli... Ünlülerden kostüm şov!
Gülben Ergen hançerli, Demet Akalın, Ajda Pekkan... Son dönemin iddialı sahne şovları ve kostümleri sosyal medyayı salladı. İşte ünlü güzeller ve sahnede tercih ettikleri kostümleri...
Gülşen, Hadise, Ajda Pekkan, Simge Sağın dün akşam farklı mekanlarda konser verdiler. Önceki gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü yurt genelinde törenlerle kutlandı. Ünlü sanatçılar da verdikleri konserlerle bu coşkuya ortak oldu. Birbirinden güzel ve dikkat çekici kostümleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu...
İzmir Çeşme'de sahne alan Süperstar Ajda Pekkan'ın kostümü sosyal medyayı yıktı geçti...
Sosyal medyada, son dönemde sahne alan kadın şarkıcıların tercih ettiği kostümler arasında en iyisi ilan edilen tasarım ünlü modacı Züleyha Kuru'ya ait.
Pekkan'ın sade ancak fiziğini meydana çıkaran kostümünün yanı sıra yüzündeki değişimler 'Estetik mi yaptırdı' söylentilerine yol açtı.