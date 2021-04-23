Gülben Ergen de kripto para mağduru çıktı! 'Sormayın tepetaklak olduk'

"Sormayın tepetaklak olduk. Düştü, çok moralim bozuk" diyen Gülben Ergen, "Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. İlle bir şey yatırım diye yapılmaz, zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" ifadelerini kullandı.