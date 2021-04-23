Gülben Ergen de kripto para mağduru çıktı! 'Sormayın tepetaklak olduk'
Son zamanların en çok konuşulan konusu kripto parada Gülben Ergen'in de mağdur olduğu ortaya çıktı.
Son bir haftada tüm dünyada sert düşüş yaşayıp hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından Gülbern Ergen de zarar ettiğini açıkladı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü sanatçı Gülben Ergen, hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından ciddi anlamda kayba uğramış.
"Sormayın tepetaklak olduk. Düştü, çok moralim bozuk" diyen Gülben Ergen, "Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. İlle bir şey yatırım diye yapılmaz, zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" ifadelerini kullandı.
Kendisiyle özdeşleşen 'Unutmayın ki bana bir şey olmaz" sözünü tekrarlayıp ardından "Ama bitcoine olur." diyerek espri yaptı.
Gülben Ergen: 25 Ağustos 1972 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da doğdu. 48 yaşındaki Türk şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında 16 yaşındayken Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.