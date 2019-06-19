Gülben Ergen bikinili yakalandı selülitleri ifşa oldu
Çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan Gülben Ergen, bikinili objektiflere takılırken ünlü şarkıcının selülitleri dikkatlerden kaçmadı.
Yapımcı Burak Törer'le olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra müzisyen Emre Irmak ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, okulların tatil olmasıyla birlikte, çocukları Atlas, Ares ve Güney ile birlikte Bodrum'a gitti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gündoğan’daki evinin iskelesinde görüntülenen şarkıcı, denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih etti. Çocukları denizin tadını çıkartırken, Ergen ise sürekli dikkatli olmalarını söyledi.
Selülitleri dikkatlerden kaçmadı: 46 yaşındaki şarkıcının selülitleri dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcı Ares ve Güney ile öğlen yemeği için eve dönerken büyük oğlu Atlas’ta 30 dakika boyunca denizde kano yaptı.
Bikinili fotoğrafını paylaşmıştı: Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafının altına, ''Hoşgeldin yaz'' notunu düşmüştü.