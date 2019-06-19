Gülben Ergen bikinili yakalandı selülitleri ifşa oldu

Yapımcı Burak Törer'le olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra müzisyen Emre Irmak ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, okulların tatil olmasıyla birlikte, çocukları Atlas, Ares ve Güney ile birlikte Bodrum'a gitti.