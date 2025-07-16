Gülben Ergen "aile pozu" paylaştı! Seren Serengil'den yakışıksız ima geldi...
Gülben Ergen, eski eşi ve çocuklarıyla tatil paylaşımı yaptı, Seren Serengil'den ise gönderme gecikmedi.
Gerginlikleri 1990'lara uzanan Seren Serengil ile Gülben Ergen arasında sular durulmuyor. Serengil bu kez isim vermese de Ergen'in ailecek paylaştığı kareye imalı bir gönderme yaptı.
GÜLBEN ERGEN'E Mİ GÖNDERME YAPTI?
Eski eşi Mustafa Erdoğan ve 3 çocuğuyla Bodrum'da tatil yapan Gülben Ergen, 'Baba Bodrum'da' notuyla ailecek çekildikleri bir kareyi paylaştı. O gönderiye çok sayıda yorum gelirken, Seren Serengil'in 'Goril ailesi' imalı paylaşımı kafaları karıştırdı.
TAKİPÇİLERİ AYNI GÖRÜŞTE
Takipçileri, Serengil'in bu göndermeyi Gülben Ergen'e yaptığı görüşünde.
NE OLMUŞTU?
İkilinin arasındaki gerginlik, 1990'ların başlarına kadar uzanıyor. O dönemde Seren Serengil, sahnelerde boy gösterirken, Gülben Ergen de mankenlik yapıyordu. Seren'in annesi Nevin Teoman, Gülben'i sahneye çıkması için teşvik etti ve bu, Gülben'in müzik kariyerinin başlangıcını oluşturdu.