Gülben Ergen "aile pozu" paylaştı! Seren Serengil'den yakışıksız ima geldi...

NE OLMUŞTU?

İkilinin arasındaki gerginlik, 1990'ların başlarına kadar uzanıyor. O dönemde Seren Serengil, sahnelerde boy gösterirken, Gülben Ergen de mankenlik yapıyordu. Seren'in annesi Nevin Teoman, Gülben'i sahneye çıkması için teşvik etti ve bu, Gülben'in müzik kariyerinin başlangıcını oluşturdu.