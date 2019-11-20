Gülay'ın sağlık durumu nasıl? Kanser olmuştu hastaneden haber geldi

Cesaretin var mı aşka şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Gülay, geçmişte iki kez kanseri yenmişti. Halk müziğine geçiş yaptıktan sonra sesini daha geniş kitlelere duyuran Gülay apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sevenlerini endişelendiren bu haberden sonra iyi gelişmeler var.