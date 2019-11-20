Gülay'ın sağlık durumu nasıl? Kanser olmuştu hastaneden haber geldi
Türk halk müziğinin eşsiz sezlerinden Gülay, apar topar hastaneye kaldırılmıştı, son durumuna ilişkin haber geldi.
Cesaretin var mı aşka şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Gülay, geçmişte iki kez kanseri yenmişti. Halk müziğine geçiş yaptıktan sonra sesini daha geniş kitlelere duyuran Gülay apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sevenlerini endişelendiren bu haberden sonra iyi gelişmeler var.
Yüksek enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülay'ın kan değerleri normale döndü. Ünlü sanatçının bir hafta sonra taburcu olması bekleniyor.
Ne olmuştu?
49 yaşındaki şarkıcının trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi. Ünlü şarkıcının yapılan tetkiklerde kanında yüksek oranda enfeksiyon çıktı.
Hastaneden yayınlanan görüntülerde şarkıcının moralinin iyi olduğu ancak belli bir süre hastanede tedavi görmesi gerektiği belirtilmişti.