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Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti! Dünyanın en uzun burunlu insanı toprağa verildi

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Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti! Dünyanın en uzun burunlu insanı toprağa verildi

Artvin’de 8.8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dünyanın en uzun burunlu insanı Mehmet Özyürek toprağa verildi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti! Dünyanın en uzun burunlu insanı toprağa verildi

Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası'nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

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Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti! Dünyanın en uzun burunlu insanı toprağa verildi

Beyin damar nakli ameliyatı öncesi fenalaşan ve kalp krizi geçiren Özyürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti! Dünyanın en uzun burunlu insanı toprağa verildi

Özyürek, Artvin Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti! Dünyanın en uzun burunlu insanı toprağa verildi

 Cenaze namazına ailesinin yanı sıra sevenleri katıldı.

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