Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti! Dünyanın en uzun burunlu insanı toprağa verildi
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Artvin’de 8.8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dünyanın en uzun burunlu insanı Mehmet Özyürek toprağa verildi.
Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası'nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Beyin damar nakli ameliyatı öncesi fenalaşan ve kalp krizi geçiren Özyürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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Özyürek, Artvin Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Cenaze namazına ailesinin yanı sıra sevenleri katıldı.
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