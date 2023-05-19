Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti! Dünyanın en uzun burunlu insanı toprağa verildi

Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası'nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.