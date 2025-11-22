Guinness Dünya Rekoru kırdı! İnsansı robot rota çizerek 106 km yol gitti

Agibot'un kıdemli başkan yardımcı Wang Chuang yaptığı açıklamada; "Suzhou'dan Şanghay'a yürümek birçok insan için bile zor bir görev, ama robot bunu başardı. Bu, robotun donanımının serebellar denge algoritmalarının ve dayanklılığının olgunluğunu kanıtlıyor ve büyük ölçekli ticari dağıtım için sağlam bir temel oluşturuyor" dedi.