Guinness Dünya Rekoru kırdı! İnsansı robot rota çizerek 106 km yol gitti
İnsansı robot teknolojisinde sınırları zorlayan Çin yapımı Agibot A2, iki şehir arasında 106.286 km kesintisiz yürüyerek Guinnes Dünya Rekoru'nu kırdı. Suzhou'dan Şanghay'a kadar pil değiştirmeden yol alan android A2'nin bu başarısıi robotik donanım ve navigasyon algoritmalarının ticari dağıtıma hazır olduğunu kanıtladı.
Çin yapımı insansı robotu A2, ülkenin doğu şehirleri arasında 106 kilometre yürüyerek kapanmadan yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. Şanghay merkezli Agibot tarafından geliştirilen android A2, 10 Kasım gecesi Suzhou'dan yola çıktı ve 13 Kasım sabahı erken saatlerinde Şanghay Bund'una ulaştı.
Pil değişimi olmadan 106 km yürüdü
Agibot'un hızlı sıcak değişim pil sistemiyle güçlenen A2 insansı robotu, tüm yol boyunca aktif kaldı ve 106.286 kilometre kat ederek yeni bir rekorun sahibi oldu. Bu mesafe ne kadar diye merak edenler için İstanbul-Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi arasındaki mesafeye denk geliyor.
Agibot'un kıdemli başkan yardımcı Wang Chuang yaptığı açıklamada; "Suzhou'dan Şanghay'a yürümek birçok insan için bile zor bir görev, ama robot bunu başardı. Bu, robotun donanımının serebellar denge algoritmalarının ve dayanklılığının olgunluğunu kanıtlıyor ve büyük ölçekli ticari dağıtım için sağlam bir temel oluşturuyor" dedi.
Karmaşık şehir içi Navigasyon yeteneği
A2'nin bu başarısı sadece dayanıklılıkla sınırlı kalmadı. Çift GPS modulü, LiDAR ve kızılötesi derinlik sensörleriyle donatılmış olan Agitbot A2, trafik ışıkları, dar geçitler ve kalabalık caddeler gibi karmaşık senaryolarda sorunsuz bir şekilde ilerledi.