'Gücüne gidebilir' deyip fena patladı! Özcan Deniz ve 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'a anneden şok
49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in 26 yaşındaki aşkı modacı Samar Dadgar ile ilgili annesi Kadriye Deniz'den zehir zemberek açıklama geldi.
Mart 2018'de nikah masasına oturan Feyza Aktan Özcan Deniz çiftinin evliliği 15 ay sonunda olaylı şekilde sona ermişti. Deniz'in eşini darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.
Mahkeme, sanık Özcan Deniz'e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da "Basit yaralama" suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.
Dava sonrası Deniz "Karşı taraf biraz canımı acıtmak, beni yıldırmak için bir şiddet davası uydurdu. Şiddet davasıyla yargılanır hale geldim. Kadına şiddet! Altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şeydi" dedi.
Deniz "Olabilir, insanlar ‘kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır’ diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. Ben öyle biri değilim. Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğrayarak büyümüş biriyim." diye konuştu.