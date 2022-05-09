'Gücüne gidebilir' deyip fena patladı! Özcan Deniz ve 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'a anneden şok

Deniz "Olabilir, insanlar ‘kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır’ diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. Ben öyle biri değilim. Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğrayarak büyümüş biriyim." diye konuştu.