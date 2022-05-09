BIST 2.452
DOLAR 15,02
EURO 15,84
ALTIN 896,48

'Gücüne gidebilir' deyip fena patladı! Özcan Deniz ve 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'a anneden şok

'Gücüne gidebilir' deyip fena patladı! Özcan Deniz ve 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'a anneden şok

49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in 26 yaşındaki aşkı modacı Samar Dadgar ile ilgili annesi Kadriye Deniz'den zehir zemberek açıklama geldi.

'Gücüne gidebilir' deyip fena patladı! Özcan Deniz ve 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'a anneden şok

Mart 2018'de nikah masasına oturan Feyza Aktan Özcan Deniz çiftinin evliliği 15 ay sonunda olaylı şekilde sona ermişti. Deniz'in eşini darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

136
'Gücüne gidebilir' deyip fena patladı! Özcan Deniz ve 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'a anneden şok

Mahkeme, sanık Özcan Deniz'e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da "Basit yaralama" suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

236
'Gücüne gidebilir' deyip fena patladı! Özcan Deniz ve 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'a anneden şok

Dava sonrası Deniz "Karşı taraf biraz canımı acıtmak, beni yıldırmak için bir şiddet davası uydurdu. Şiddet davasıyla yargılanır hale geldim. Kadına şiddet! Altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şeydi" dedi. 

336
'Gücüne gidebilir' deyip fena patladı! Özcan Deniz ve 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'a anneden şok

Deniz "Olabilir, insanlar ‘kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır’ diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. Ben öyle biri değilim. Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğrayarak büyümüş biriyim." diye konuştu.

436