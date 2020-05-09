Güçlü bir ruh sağlığı için bu önerilere göz atın!
Ruhsal bozukluklar bedensel hastalıklar kadar önem taşıyor.Bedenimize, yediklerimize, içtiklerimize bu kadar dikkat ederken ruh sağlığımız aklımıza bile gelmiyor. Oysa ruh sağlığını korumak için de çaba gösterilmeli.
Beklentilerinizi dengeleyin hatta azaltın
Yaşamdan beklentilerinizi, kendinizden beklentilerinizi ve çevrenizdekilerden beklentilerinizi tekrar gözden geçirin. Koşullara veya şartlara uygun olmayan beklentilerinizi değiştirin.
İstediğiniz her şeyin sizde gizli olduğunu unutmayın
Bu yüzden her şeyden önce kendinize zaman ayırın. Bol bol gülümseyin; kendinizi sevin; kendinizin farkında olun ve değerinizi. Böylece çevrenize daha çok zaman ayırabilir; içten gülümseyebilir ve çevrenizdekilere sizi daha çok sevme şansı verebilir ve onlara da değer verebilirsiniz.
Kendinizle temas kurun
Ne düşündüğünüze veya nasıl hissettiğiniz hakkında düşünün. Kendinizle düşünsel, duygusal, fiziksel ve mekansal temas kuramadıkça insanlara veya yaşama dokunmak sizin için zor olacaktır.
Kendini ödüllendirin
Küçük veya büyük başarılarınız karşısında kendinizi ödüllendirin (seyahat etmek, yeni hobiler edinmek gibi) Arada mutlaka bir soluk alın ve sosyal çevrenize zaman ayırın.