BIST 2.546
DOLAR 17,84
EURO 18,23
ALTIN 992,72

Gubse Özay'dan tatilde samimi pozlar! Barış Arduç detayı dikkat çekti

Gubse Özay'dan tatilde samimi pozlar! Barış Arduç detayı dikkat çekti

Gupse Özay, Barış Arduç ile evliliği sonrası medyadan bir hayli uzak kalmışı. Özay son olarak Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı.

Gubse Özay'dan tatilde samimi pozlar! Barış Arduç detayı dikkat çekti

Oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç ,2022 yılının Temmuz ayında evlenmişlerdi. Kız bebek bekleyen ikili Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafın birinde Barış Arduç'un elini Gupse Özay'ın karnına koyması görenleri duygulandırdı.

19
Gubse Özay'dan tatilde samimi pozlar! Barış Arduç detayı dikkat çekti

Özay ve Barış Arduç çifte evlenmelerinin ardından medyada fazla boy göstermiyordu.

29
Gubse Özay'dan tatilde samimi pozlar! Barış Arduç detayı dikkat çekti

İşte Gupse Özay'ın sevdikleriyle birlikte geçirdiği tatilden fotoğraflar.

39
Gubse Özay'dan tatilde samimi pozlar! Barış Arduç detayı dikkat çekti
49