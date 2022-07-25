Gubse Özay'dan tatilde samimi pozlar! Barış Arduç detayı dikkat çekti
Gupse Özay, Barış Arduç ile evliliği sonrası medyadan bir hayli uzak kalmışı. Özay son olarak Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı.
Oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç ,2022 yılının Temmuz ayında evlenmişlerdi. Kız bebek bekleyen ikili Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafın birinde Barış Arduç'un elini Gupse Özay'ın karnına koyması görenleri duygulandırdı.
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Özay ve Barış Arduç çifte evlenmelerinin ardından medyada fazla boy göstermiyordu.
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İşte Gupse Özay'ın sevdikleriyle birlikte geçirdiği tatilden fotoğraflar.
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