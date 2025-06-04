GÜBİS ifşa etti o ürünler toplatılmaya başladı! Bulaşık deterjanı da var oyuncak da...
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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) çocuk giyimi, oyuncak ve temizlik malzemeleri kategorisinde bazı ürünler eklendi. Dikkat! Toplatılma kararı verilen bu ürünler sizin de evinizde olabilir...İşte o markalar
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde sağlığı riske atan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bazı ürünler için toplatılma kararı verildi. Bunların içinde temizlik ürünleri de var çocuk giyim de...
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İşte o ürünler ve markalar...
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Baba marka yumuşak oyuncak (slime)
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Yine çocukların sağlığı tehdit eden bir oyuncağın daha piyasada arzı yasaklandı ve toplatılma kararı verildi.
Nizam marka tabanca
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