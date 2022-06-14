Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları dünyanın en kötü hapishanesi
ABD'nin kurduğu ve dünyanın en kötü hapishanesi olarak bilinen Guantanamo'daki tutuklularla ilgili geçmiş yıllara ait kareler yayınlandı.
11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin "teröre karşı savaş" adı altında izlediği politika sonucu oluşturulan Guantanamo, "kara leke" olarak nitelendiriliyor.
Guantanamo'dan yeni kareler
Söz konusu gözaltı kampındaki tutuklulara dair bir dizi gizli ve daha önce yayınlanmamış fotoğraflar ortaya çıktı.
New York Times gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda, 2002 yılında tartışmalı hapishaneye gönderilenlerin zincirli, gözleri bağlı ve kulak koruyuculu anları yer alıyor.
Tutukluların halini gösteren fotoğraflar
Fotoğraflar, dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Washington'daki diğer yetkililere savaş zamanı gözaltı ve sorgulamaların başlangıcına dair yaşananları aktarmak için çekildi.