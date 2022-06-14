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Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları dünyanın en kötü hapishanesi

Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları dünyanın en kötü hapishanesi

ABD'nin kurduğu ve dünyanın en kötü hapishanesi olarak bilinen Guantanamo'daki tutuklularla ilgili geçmiş yıllara ait kareler yayınlandı.

Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları dünyanın en kötü hapishanesi

11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin "teröre karşı savaş" adı altında izlediği politika sonucu oluşturulan Guantanamo, "kara leke" olarak nitelendiriliyor.

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Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları dünyanın en kötü hapishanesi

Guantanamo'dan yeni kareler

Söz konusu gözaltı kampındaki tutuklulara dair bir dizi gizli ve daha önce yayınlanmamış fotoğraflar ortaya çıktı.

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Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları dünyanın en kötü hapishanesi

New York Times gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda, 2002 yılında tartışmalı hapishaneye gönderilenlerin zincirli, gözleri bağlı ve kulak koruyuculu anları yer alıyor.

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Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları dünyanın en kötü hapishanesi

Tutukluların halini gösteren fotoğraflar

Fotoğraflar, dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Washington'daki diğer yetkililere savaş zamanı gözaltı ve sorgulamaların başlangıcına dair yaşananları aktarmak için çekildi.

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