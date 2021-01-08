Grup seks yapmak için korona yasaklarını deldiler! Rekor para cezası verildi
BARBADOS adasına tatile gelen İngiliz çift, grup seks yapmak için odalarına bir kadın çağırarak koronavirüs kurallarını çiğneyince 4 bin 400 bin pound ceza yedi.
Aralık ayında tatil yapmak için Barbados'a gelen Andrew Luker ve Julia Knightley çiftine Karayipler'in koronavirüs kurallarını çiğneyince para cezası kesildi. İngiliz çift, tatil yapmak için gittikleri Barbados adasında, grup seks yapmak için odalarına bir kadın çağırarak koronavirüs kurallarını çiğneyince 4 bin 400 bin pound ceza yedi.
Ülkedeki kurallar gereği koronavirüs testleri sonuçlanana kadar otel odalarından çıkmamaları gereken çiftin grup seks yapmak için Jamaika uyruklu bir kadın çağırdığı ortaya çıktı.
Otel yetkililerinin gece yarısı bir kadının otelin duvarından atladığını ve çiftin odasına girdiğini fark etmeleri üzerine Luker ve Knightley'e toplam 4 bin 400 poundluk ceza kesildi.
Çift, cezayı bir hafta içerisinde ödemezse 9 aylık hapis cezasına çarptırılacak.