Grup seks yapmak için korona yasaklarını deldiler! Rekor para cezası verildi

Aralık ayında tatil yapmak için Barbados'a gelen Andrew Luker ve Julia Knightley çiftine Karayipler'in koronavirüs kurallarını çiğneyince para cezası kesildi. İngiliz çift, tatil yapmak için gittikleri Barbados adasında, grup seks yapmak için odalarına bir kadın çağırarak koronavirüs kurallarını çiğneyince 4 bin 400 bin pound ceza yedi.