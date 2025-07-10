Grok dehşete düşürmüş, erişim engeli gelmişti! X CEO'su Linda Yaccarino istifa etti...
X’in CEO’su Linda Yaccarino, yapay zekâ sohbet botu Grok’un tepki çeken çıkışlarının ardından görevinden istifa etti. Şirketin dönüşüm sürecine tanıklık eden Yaccarino, ayrılık kararının nedenini açıklamadı. Musk ise sadece beş kelimelik bir teşekkür mesajı paylaşmakla yetindi.
Görevde sadece 2 yıl kalan Yaccarino, eski adıyla Twitter olarak bilinen şirketin dönüşüm sürecinde yer aldı, ancak Grok'un çılgınlığına ve Musk'ın radikal değişimlerine dayanamadı.
Yaccarino, Çarşamba günü yaptığı paylaşımda görev süresini olumlu bir dille değerlendirdi. Ancak Grok'un yarattığı karmaşaya da üstü kapalı bir şekilde değindi.
Yapay zeka şirketi xAI ile girilen yeni döneme atıfta bulunarak “en iyisi henüz gelmedi” ifadelerini kullandı. Ayrılık kararının gerekçesine dair ise net bir açıklama yapmadı.
MUSK HEMEN AÇIKLAMA YAPTI
Yaccarino’nun duyurusuna Elon Musk yalnızca beş kelimeyle yanıt verdi: “Katkıların için teşekkür ederim.”